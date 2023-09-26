Nevşehir'de bir avukatı darbeden şüphelilerden biri tutuklandı

Nevşehir'de bir avukatı baktığı dava dosyası nedeniyle darbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukatlar saldırıya tepki gösterdi.