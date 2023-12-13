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Nevşehir'de Belediye Hırsızı Tutuklandı

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Nevşehir'de Göre Belediyesi'nin hizmet binasına girerek çelik kasayı ve güvenlik kamera kayıt cihazını çalan hırsız tutuklandı. Hırsızın çaldığı kasada 17 bin lira bulunuyordu.

Nevşehir'de Göre Belediyesi'nin hizmet binasına girerek belediyenin çelik kasasını ve güvenlik kamera kayıt cihazını çalan hırsız tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Nevşehir-Niğde yolu üzerinde bulunan Göre Belediyesi Hizmet Binası gece geç saatlerde bir şahıs tarafından camları kırılarak soyuldu. Hırsız, belediye binasının 2'nci katına doğal gaz borusundan tırmanarak çay ocağının camını kırıp içeri girdi. Göre Belediyesi'nde odaları tek tek gezdiği belirlenen şahsın, belediyenin muhasebe servisinde bulunan kasayı balkondan aşağıya atarak çaldığı tespit edildi. Belediye başkanının makam odasında bulunan ve belediyenin güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını da alan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Çalınan belediye kasasının içinde yaklaşık 17 bin lira bulunduğu öğrenildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheli, ikamet adresinde yakalandı.

Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıs Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Nevşehir Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

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