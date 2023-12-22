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Nevşehir'de Bekçiler Asansörde Mahsur Kaldı

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Nevşehir'de adres tahkikatı yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kalan bekçiler, telsizle yardım istedi. Polis ekipleri ve asansör firması tarafından kurtarılan bekçiler, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Nevşehir'de adres tahkikatı yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kalan bekçiler, telsizle yardım istedi.

Olay, akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Kamil Sokak'ta yaşandı. Adres tahkikatı yapan bekçiler bir apartmanın üst katına çıktı. İşleri bitiğinde asansörle aşağıya inen bekçiler, asansörün aşağıya kayması neticesinde asansörde mahsur kaldı. Bir süre kendi imkanları ile kapıyı açmaya çalışan bekçiler, asansörün kapısını açamayınca telsizle yardım istedi.

Polis ekipleri, mahsur kalan bekçilerin bulunduğu binaya giderek asansör üzerindeki teknik servis numarası aradı. Yaklaşık 30 dakika asansörde mahsur kalan bekçiler, asansör firmasına ait personelin kapıyı açmasıyla çıkabildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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