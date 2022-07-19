Nevşehir'de bayram tatilinde 4 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de bayram tatilinde 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Nevşehir'de bayram tatilinde 4 kişi tutuklandı

Nevşehir'de bayram tatili süresince toplam 56 şahsa adli işlem yapılırken 4 şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de bayram tatili süresince toplam 56 şahsa adli işlem yapılırken 4 şahıs tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; yağma, kasten silahla yaralama suçundan 7 şüpheliye işlem yapıldı. Bu kişilerden 1'i tutuklandı. Kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından ise 2 şahıs tutuklandı.

Yapılan açıklamada ayrıca UYAP araması olan 1 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs da tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title