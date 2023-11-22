Nevşehir'de aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 2 kişi ağır, 5 kişi yaralandı. Olay, Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Nevşehir'de aynı evde yaşayan şahıslar arasında Kavga : 5 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar birbirleriyle kavga etti. Çıkan kavgada 2 si ağır, 5 yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Olay gece saatlerinde Karasoku Mahallesi Nar Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar kumar oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyünce bıçaklı kavgaya dönüştü.

Evden gelen sesler üzerine üst katta oturan yabancı uyruklu komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Çıkan kavgada yaralanan 5 yabancı uyruklu şahıs Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, apartmanda kalan diğer yabancı uyruklu şahısları da gözaltına aldı.