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Nevşehir'de Aşırı Hızlı Araçla Trafik Kazası: 3 Yaralı

Nevşehir'de Aşırı Hızlı Araçla Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Nevşehir'de bir otomobilin aşırı hız nedeniyle savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Nevşehir'de aşırı hız nedeniyle savrulan otomobilin önce yayalara, sonrada park halindeki 2 otomobile çarparak durabildiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 11 Ocak'ta Raşit Bey Mahallesi Akın Sokak üzerinde meydana gelen kazada; İrfan Selman Karaca idaresindeki Audi marka 50 AK 703 plakalı araç, sürücüsünün aşırı hızlı seyretmesinden dolayı kontrolden çıkarak önce yolda yürüyen Tuğrul Arda Teryaki'ye ve Ekrem Korkutmaz'a çaptı. Savrulan otomobil ardından yol üstünde park halinde bulunan 50 DA 500 ve 40 AL 354 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 yaya ve otomobil sürücüsü çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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