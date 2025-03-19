Nevşehir'de Aşırı Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Nevşehir'de aşırı buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sümer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı Nevşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle 1 minibüs ile 5 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir süre tek yönlü trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR