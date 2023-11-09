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Nevşehir'de Asılsız İhbar Yapan Genç Kız Serbest Bırakıldı

Nevşehir'de polisi arayarak kaçırıldığı iddiasında bulunan genç kız, asılsız ihbar yaptığı için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Genç kızın ailevi nedenlerden dolayı tedbir kararı uygulanması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği belirtildi.