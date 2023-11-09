Nevşehir'de Asılsız İhbar Yapan Genç Kız Gözaltına Alındı

Nevşehir'de polisi arayarak kaçırıldığını söyleyen genç kızın asılsız ihbarı sonucu gözaltına alındığı bildirildi. İhbarın ardından yapılan araştırmada genç kızın kaldığı adres tespit edildi ve itiraf etti.

Nevşehir'de, polisi arayıp kaçırıldığını söyleyen genç kız, ihbarı asılsız çıkınca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polisi arayan S.K. (16), Van'ın Erciş ilçesinden teyzesini ziyaret için Nevşehir'e geldiğini, zorla alıkonularak cinsel tacize uğradığını ve araziye bırakıldığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirtilen bölgede S.K'yi bulamayınca ihbar için aranan telefonun sinyalinden genç kızın kaldığı adresi tespit etti.

Kent merkezindeki adrese giden polis, misafir olarak kaldığı evde internet kesintiye uğradığı için vakit geçirmek amacıyla asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf eden genç kızı gözaltına aldı.

S.K'nin emniyette işlemleri sürüyor.