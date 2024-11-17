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Nevşehir'de Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kaza Cayır Cayır Görüntülendi

Nevşehir'de Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kaza Cayır Cayır Görüntülendi
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Nevşehir'de alkollü sürücünün sebep olduğu kazada 4 araç hasar gördü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin 4 araca çarptığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E.E. 34 RS 3898 plakalı otomobil ile süratle seyrederken, önce park halindeki 50 ACG 044, 38 AFJ 02 ve 38 AKM 611 plakalı otomobillere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra karşı şeritten gelen 50 ADC 412 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.E.E. tedavi altına alınırken, sürücünün aday sürücü olduğu ve 2,03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü aday sürücünün ehliyetine süresiz el konurken, 6 bin 400 lira da idari para cezası uygulandı. Kaza nedeniyle kapanan cadde, yolun temizlenmesinden ve araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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