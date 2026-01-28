'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca durmak zorunda kaldı

Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçarken bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası araçtan inen sürücü yaya olarak kaçtı.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak'ta meydana geldi. 06 EZG 33 plakalı Seat marka otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken polis ekipleri sürücünün alkollü olabileceğini değerlendirerek 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü, yaya olarak mahalle aralarına kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak otomobili otoparka çektirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR