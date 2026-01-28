Haberler

'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca durmak zorunda kaldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca durmak zorunda kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de alkollü olduğu değerlendirilen bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı ve bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü, araçtan inip yaya olarak kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçarken bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası araçtan inen sürücü yaya olarak kaçtı.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak'ta meydana geldi. 06 EZG 33 plakalı Seat marka otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken polis ekipleri sürücünün alkollü olabileceğini değerlendirerek 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü, yaya olarak mahalle aralarına kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak otomobili otoparka çektirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı

Netanyahu kirli planını açıkladı! Resmen Türk askerini hedef aldı
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi

Yok artık En-Nesyri! İstediği şey krize neden oldu
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

Futbol dünyası yasta! Korkunç kazada 7 kişi öldü
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı