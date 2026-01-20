Haberler

Alkollü sürücüye, sürücü olduğunu polisler hatırlattı

Alkollü sürücüye, sürücü olduğunu polisler hatırlattı
Güncelleme:
Nevşehir'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, kazanın ardından sağlık ekiplerine direndi.

Nevşehir'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası ehliyetsiz ve alkollü olan kamyonet sürücüsüne, sürücü olduğunu polis ekipleri hatırlattı. Sağlık ekiplerine direnen şahıs, ekiplerden sigarasını yakmak için çakmak istedi.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Ahmet Ö. idaresindeki 50 SA 935 plakalı kamyonet, hatalı sollama yapınca önünde seyreden Hülya S.'nin kullandığı 38 NC 309 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet kaldırımı geçerek duvara çarptıktan sonra devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile birlikte kamyonette bulunan 2 kişi ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün kendisinin olmadığını söyledi, polis "senmişsin, hatırlatayım" deyince kabul etti

Öte yandan, kamyonet sürücüsü önce sürücünün kendisinin olmadığını söyledi. Polis ekipleri "Sürücü senmişsin, ben hatırlatayım" deyince sürücü olduğunu kabul etti. Ayrıca alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yaralı olmasına rağmen ambulansa binmek istemedi. Sağlık ekiplerine direnen şahıs, ekiplerden sigarasını yakmak için çakmak istedi. Yakınlarını arayarak yardım isteyen sürücü, uzun uğraş sonrası ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı.

Kamyonet sürücüsünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
