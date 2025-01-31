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Nevşehir'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Nevşehir'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Nevşehir'de alkollü bir sürücünün önündeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkol muayenesinde sürücünün 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Nevşehir'de alkollü sürücünün aracı ile önünde duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan O. idaresindeki 06 HYB 52 plakalı otomobil, önünde seyreden Furkan F.'nin kullandığı 06 HDV 479 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Furkan F. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücü Furkan O.'nun 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 9 bin lira para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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