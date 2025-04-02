Nevşehir'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Nevşehir'de alkollü sürücü seyir halindeyken önce önündeki araca, sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Emek Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 AAP 859 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü Mustafa S. seyir halindeyken önünde ilerleyen Merve G.'nin kullandığı 50 AAU 282 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tofaş marka otomobil daha sonra orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sürücülere yapılan alkol muayenesinde Tofaş sürücüsü Mustafa S.'nin 2.38 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü Mustafa S.'nin ehliyetine el konulurken otomobil ise trafikten men edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR