Nevşehir'de asayiş uygulaması: Bin 465 şahıs kontrol edildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ortak 'Alkol Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. Jandarma ve emniyetten toplam 25 trafik ve 20 asayiş ekibi olmak üzere 90 personelin katıldığı uygulamada bin 465 şahıs ve araç kontrol edildi.

Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 11 sürücüye trafik idari yaptırım para cezası uygulanırken, sürücü belgeleri geçici süreyle geri alındı. Emniyet kemeri takmamak, araç kullanırken cep telefonu kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerde bulunan 60 sürücüye de farklı miktarlarda idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 26 araç ve 11 sürücü trafikten men edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 araç ise yakalanarak yediemin otoparkına çekildi. - NEVŞEHİR