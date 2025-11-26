Haberler

Nevşehir'de Aile İçi Kavga: Koca Pompalı Tüfekle Yakalandı

Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan koca, adliye önünde pompalı tüfekle yakalandı. Olay, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Nevşehir'de eşi tarafından bıçakla yaralanan N.K. isimli koca, adliye civarında aracında bulundurduğu pompalı tüfek ile polis ve jandarma ekiplerince yakalandı. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi, adliye çevresinde yaşanabilecek muhtemel bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Göre beldesinde T.K., eşi N.K. ve ablası T.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., yanında taşıdığı bıçakla eşi ve ablasını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.C. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eşinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisini alan koca N.K. evine giderek pompalı tüfeğini alıp ikametinden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kısa süre sonra adliyeye gelen N.K., aracını park ettiği sırada ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, mahkemeye sevk edilen kadın T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koca N.K.'nın emniyetteki işlemleri ise sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
