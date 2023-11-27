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Nevşehir'de 4 firari hükümlü yakalandı

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Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 15 yıl 7 ay, "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 4 firari yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Nevşehir Güvenlik Yakalama Ceza Operasyon 3. Sayfa Haberler

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