Nevşehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 15 yıl 7 ay, "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 4 firari yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa