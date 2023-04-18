Üye Girişi
Haberi Paylaş
Nevşehir'de 38 yolcunun bulunduğu otobüste yangın çıktı

Nevşehir'de 38 yolcunun bulunduğu otobüste yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir'de içerisinde 38 yolcunun bulunduğu otobüs alev aldı.

Nevşehir'de içerisinde 38 yolcunun bulunduğu otobüs alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tokat Yıldızı firmasına ait Doğan Dağıstan idaresindeki 60 AAJ 262 plakalı yolcu otobüsü Uçhisar kasabasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Motor kısmından alevlerin çıktığı otobüsteki 38 yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken faciadan dönüldü. Yangının neden çıktığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title