Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı - Haberler

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Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Y.Ö., Y.B. ve B.A.'nın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişiden Y.Ö. ve Y.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

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