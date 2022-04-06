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Aranan 2 firari jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranan 2 firari jandarmadan kaçamadı

Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 firari jandarma ekiplerince yakalandıEdinilen bilgiye göre Jandarma, "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.S'yi Gülşehir ilçesinde, aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis cezası olan H.Ö.

Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 firari jandarma ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre Jandarma, "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.S'yi Gülşehir ilçesinde, aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis cezası olan H.Ö.'yü Acıgöl ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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