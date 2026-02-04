Nevşehir'de kayıp genç kız için arama çalışmaları sürüyor

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki genç kız için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gencin en son Kahveci Dağı eteklerinde yürürken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış dün saat 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresindeyken yakınları ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından genç kızdan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sümeyye Satılmış'ı bulmak için gece saatlerinde başlatılan geniş çaplı arama sabah saatlerinde de devam etti. Ekipler bölgede hem yaya hem de dron destekli arama yaptı. Ayrıca çevrede bulunan güvenlik ve KGYS kameralarını inceleyen ekipler, kızın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde gezdiği görüntüye ulaştı.

Oteller ve şehirlerarası otobüs firmalarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Satılmış'a ait herhangi bir kayda ulaşamadı. Yakınlarının ifadeleri doğrultusunda son olarak Kahveci Dağı ve Kayaşehir çevresinde bulunduğu değerlendirilen genç kız için kayalık alanlar ve metruk binalarda arama çalışmaları devam ediyor. - NEVŞEHİR