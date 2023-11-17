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Nevşehir'de 18 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı. Son bir haftada yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.