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Nevşehir'de 17 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 21 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan şüphelilerin sayısı 17 oldu.