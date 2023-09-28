Nevşehir'de 17 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 21 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan şüphelilerin sayısı 17 oldu.
Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada, gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 17'si hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa