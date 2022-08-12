Nevşehir 3. sayfa: Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü Nevşehir 3. sayfa haberi | Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşkınpaşa köyünde meydana gelen kazada, traktörü ile hasattan kalan saman balyalarını getirmek için yola çıkan Mustafa K. (20), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya devrilen traktörün altında kalan Mustafa K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Gencin cansız bedeni Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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