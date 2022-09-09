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Nevşehir haber! Nevşehir'de narkotik operasyonu: Bakan Soylu, açıklamalarda bulundu

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir 3. sayfa haberi: Nevşehir'de narkotik operasyonu: Bakan Soylu, açıklamalarda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, narkotik operasyonunda Nevşehir'de 87 şüpheliden 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Nevşehir'de narkotik operasyonu: Bakan Soylu, açıklamalarda bulundu

Nevşehir - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, narkotik operasyonunda Nevşehir'de 87 şüpheliden 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, operasyonunda eş zamanlı olarak Mersin'de de devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu Nevşehir Narkotik 3. Sayfa Haberler

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