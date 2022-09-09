Nevşehir haber! Nevşehir'de narkotik operasyonu: Bakan Soylu, açıklamalarda bulundu
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Nevşehir 3. sayfa haberi: Nevşehir'de narkotik operasyonu: Bakan Soylu, açıklamalarda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, narkotik operasyonunda Nevşehir'de 87 şüpheliden 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Nevşehir'de narkotik operasyonu: Bakan Soylu, açıklamalarda bulundu
Nevşehir - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, narkotik operasyonunda Nevşehir'de 87 şüpheliden 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, operasyonunda eş zamanlı olarak Mersin'de de devam ettiğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa