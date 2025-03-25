Nevruz Kutlamalarında Yankesicilik Yapan 14 Şüpheli Yakalandı

Batman'dan Diyarbakır'da 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'na yankesicilik için gelen 5'i hamile kadın 14 şüpheli, çaldıkları 19 telefonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, hamile kadınlara ev hapsi cezası verildi.

Batman'dan 21 Mart'ta Diyarbakır'daki Nevruz Bayramı kutlamalarında yankesicilik yapmak üzere gelen grup, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede araçlarıyla tespit edildi.

Kentte nevruza katılma bahanesiyle gelen şüphelilerin asıl amaçlarının yankesicilik olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada erkeklerin araç içinde beklerken, kadınların kalabalık içine karışarak yankesicilik yaptığı belirlendi. Telefonları alan şüpheliler kaçmak üzereyken Diyarbakır polisi operasyonu başlattı. Operasyonda 14 şüpheli çaldıkları 19 telefonla birlikte suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kadın şüpheli ise hamile olmaları sebebiyle ev hapsi cezası verilerek serbest bırakıldı.

Cep telefonlarına kavuşan vatandaşlar, bu güzel çalışmadan dolayı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. - DİYARBAKIR