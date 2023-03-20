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Nevruz kutlamalarında "Terör Örgütü Propagandası" yapan 34 şahıs gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Nevruz kutlamalarında 'Terör Örgütü Propagandası' yapan 34 şahıs gözaltına alındı

Van'da düzenlenen nevruz kutlamalarında "Terör Örgütü Propagandası" yapan 34 şahıs gözaltına alındı.

Van'da düzenlenen nevruz kutlamalarında "Terör Örgütü Propagandası" yapan 34 şahıs gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Mart 2023 Pazar günü HDP İl Başkanlığı organizesinde Atatürk Kültür Parkı miting alanında nevruz kutlamaları gerçekleştirildiği belirtilerek, "PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen bez parçaları ile etkinlik alanına girmeye çalışan, yasa dışı ve terör örgütünü övücü nitelikte slogan ile polise taş atarak 'Terör Örgütü Propagandası' yapan 34 şahıs ile 'Uyuşturucu Madde Bulundurma/Kullanma' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımına Özendirme' suçlarından da 3 şahıs olmak üzere toplam 37 şahıs gözaltına alınmış, haklarında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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