Nevrigül Alan'ın Kardeşi Cenazeye Katılamadı

Müge Anlı'nın programında bir süredir konusu geçen ve Türkiye'nin gündemine oturan Nevrigül Alan'ın kardeşi Nazmiye Tutaner'in kolunu yaraladığı için cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Bursa'da 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunan ve 9 gün boyunca Bursa Adli Tıpta cenazesi duran genç kadın bugün memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde defnedildi.

Şüphelerin odağındaki kardeş Nazmiye Tutaner ise ablasının cenazesine katılamamıştı. Nazmiye'nin cenaze evinde kırık bir bardakla kendini yaraladığı iddia edildi. Kolunda kesik oluşan Nazmiye bunun üzerine İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Nazmiye, polis ekipleri tarafından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hastaneden çıkan Nazmiye'nin gazetecileri hakaret ederek, "Ne çekiyorsunuz, b mu var çekiyorsunuz" dediği duyuldu. - BURSA