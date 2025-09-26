Netanyahu'ya New York'ta Filistin Yanlısı Protesto

BM Genel Kurulu için New York'a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, kaldığı otelin önünde Filistin yanlısı grubun protestosuyla karşılaştı. Göstericiler, Gazze'deki sivil ölümlerine dikkat çekerek Netanyahu'ya "rahat yok" mesajı verdi.

BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Manhattan'daki Loews Regency Hotel'de konakladı. Akşam saatlerinde otel çevresinde hareketlilik yaşandı. New York polisi, Netanyahu'nun konakladığı otelin bulunduğu 61. Sokak ve çevresini tamamen araç ve yaya trafiğine kapattı. Bölgede çok sayıda polis barikatı kuruldu ve özel güvenlik birimleri görevlendirildi.

Tencere ve tavalarla protesto

Otelin iki sokak yukarısında toplanan yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, ellerindeki pankartlar, bayraklar ve ses çıkaran eşyalarla Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler, tencere ve tavaları birbirine vurarak gürültü çıkardı ve otelde konaklayan Netanyahu'yu rahatsız etmeye çalıştı. Protestocular, İsrail Başbakanı'na "New York'ta rahat yok" mesajı vermek istediklerini dile getirdi.

"Gazze özgür olacak" sloganları

Göstericiler, yaklaşık son iki yılda Gazze'de ABD'nin desteğiyle gerçekleştirilen saldırılarda 680 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Netanyahu'ya destek verilmemesi için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunan grup, "Şeytan burada", "Kuşatmayı kaldırın", "Gazze özgür olacak" yazılı pankartlar taşıdı. Kalabalık sık sık "Özgür Gazze, Özgür Filistin" sloganları attı.

Trump'a doğrudan mesaj

Protestocular, Netanyahu'nun ABD'den aldığı mali ve askeri destek sayesinde Gazze'deki saldırıları sürdürdüğünü savundu. Grup, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek İsrail'e sağlanan fonların durdurulmasını talep etti. Bazı göstericiler, Trump yönetiminin Netanyahu'yu desteklemesinin "Gazze'deki sivil ölümlerinin başlıca nedeni olduğunu" ileri sürdü.

BM'deki konuşma öncesi baskı

Netanyahu'nun bugün BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi gerçekleştirilen protesto, İsrail Başbakanı'na verilen toplumsal tepkinin bir yansıması olarak değerlendirildi. Protestocular, Netanyahu'nun New York'ta bulunduğu sürede seslerini duyurmaya devam edeceklerini belirtti. Protestonun gün boyu devam etmesi bekleniyor. - NEW YORK