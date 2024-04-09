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Netanyahu: Refah kentine kara operasyonu dünyadaki hiçbir güç engelleyemez

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine planladıkları kara operasyonunu dünyadaki hiçbir gücün engelleyemeyeceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Hashomer'deki bir askeri üssü ziyaret etti. Netanyahu, ABD dahil uluslararası kamuoyunun karşı çıktığı Refah'a kara operasyonu planına yönelik, "Refah dahil Hamas'ın tasfiyesini tamamlayacağız. Dünyadaki hiçbir güç bizi durduramayacak. Bunu yapmaya çalışan birçok güç var, ama faydası olmayacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, "Üç hedefimiz var. Bir, rehinelerimizi geri getirmek. İkinci hedef, Hamas'ı ortadan kaldırmak. Üçüncü hedef, Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak. Bir hedef daha var. Hamas, İran'ın bizi yok etmeyi amaçlayan şer ekseninin bir parçasıdır. Hamas'ı mağlup ettiğimizde, bu sadece Hamas'ı mağlup etmek değil, aynı zamanda ekseni de yenilgiye uğratmak anlamına gelecek" diye konuştu.

Öte yandan Netanyahu dün Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara operasyonuna yönelik, "Bu gerçekleşecek, bir tarih var" demişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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