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Netanyahu Gazze Şeridi'nde Savaşın Hedeflerini Vurguladı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgali altındaki Gazze Şeridi'nde bulunarak, ordunun savaş hedeflerine ulaşana kadar durmayacaklarını açıkladı. Netanyahu'ya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da eşlik etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun işgali altındaki Gazze Şeridi'ne gitti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitti. Çelik yelek ve kask giydiği dikkat çeken Netanyahu'ya İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de eşlik etti.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Savaşın bütün hedeflerine ulaşıp kazanana kadar durmayacağız" dedi. - TEL AVİV

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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