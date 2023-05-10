Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonların devam edeceği sinyali

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslami Cihad Hareketi'ne yönelik devam eden operasyonların ortasında olduklarını belirterek, İsrail'in saldırılarının devam edeceği sinyalini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslami Cihad Hareketi'ne yönelik devam eden operasyonların ortasında olduklarını belirterek, İsrail'in saldırılarının devam edeceği sinyalini verdi.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden hava saldırılarına yönelik İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, devam eden operasyonların ortasında olduklarını belirterek, "İslami Cihad Hareketi'ne şimdiye kadar aldığı en önemli darbeyi vurduk" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Sizi her yerde görüyoruz; saklanamazsınız ve size nerede ve ne zaman vuracağımıza biz karar veririz" ifadelerini kullanarak, saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nin silah depolarını ve silah üretim tesislerini vurduklarını açıkladı.

İsrail, 133 noktayı vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlarda yerel saatle 21.30 itibariyle 133 noktayı vurulduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nden şu ana kadar 469 roket ve havan topu atıldığını belirten IDF, bunlardan 333'ünün İsrail topraklarına düştüğü, 107'sinin ise Gazze Şeridi'ne düştüğü ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin roketlerin 153'ünü engellediğini aktaran IDF, yerleşim yerlerine düşen az sayıdaki roket ve havan topu nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini belirtti. - TEL AVİV