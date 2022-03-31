Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı - Haberler

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Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde şehirlerarası otobüsün çarptığı balaban kuşu telef oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kahta karayolu üzerinde şehirlerarası otobüsün çarptığı balaban kuşu telef oldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Balaban kuşuna Adıyaman Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında şehirlerarası otobüs çarptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gördüğü kazada Balaban kuşu telef oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri nesli tehlike altında olan kuş ile ilgili tutanak tutarken, kazaya karışan otobüsün sürücüsüne tazminat kararı uygulanacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Balaban, 3. Sayfa, Haberler

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