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Elazığ'da Bir Kişi Havaya Ateş Açtı, Arkadaşı O Anları Kaydetti

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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen olayda, bir kişi 'Nerde bu benim diyen abiler' diyerek havaya ateş açtı. Şahsın arkadaşı ise cep telefonu ile o anları kaydetti. Polis ekipleri, ateş açan şahsı ve arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da bir kişi, "Nerde bu benim diyen abiler" diyerek havaya ateş açtı. Şahsın arkadaşı ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi mahallenin merkezinde bulunan parkta "Nerde bu benim diyen abiler" diyerek havaya ateş etti. O anları ise arkadaşı cep telefonu ile kaydetti. Şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri ateş açan şahsı ve arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik Suç 3.Sayfa Haberler

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