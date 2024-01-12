Elazığ'da Bir Kişi Havaya Ateş Açtı, Arkadaşı O Anları Kaydetti

Elazığ'da bir kişi, "Nerde bu benim diyen abiler" diyerek havaya ateş açtı. Şahsın arkadaşı ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi mahallenin merkezinde bulunan parkta "Nerde bu benim diyen abiler" diyerek havaya ateş etti. O anları ise arkadaşı cep telefonu ile kaydetti. Şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri ateş açan şahsı ve arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı. - ELAZIĞ