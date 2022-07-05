Nepal'de korkutan kaza: 13 ölü, 19 yaralı Nepal'in Ramechhap bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Nepal'in Ramechhap bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Nepal'in Ramechhap bölgesinde başkent Katmandu'ya giden bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Ramechhap Bölge Polisi Raj Kumar Theeng yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, 9 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise Dhulikhel Hastanesinde tedavi gördüğü esnada hayatını kaybettiğini aktardı. Kazada yaralanan 19 kişinin tedavisi Dhulikhel Hastanesinde devam ediyor. Polis olayın ardından yaptığı açıklamada, kaza nedeninin henüz netlik kazanmadığını duyurdu. - KATMANDU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Katmandu Nepal 3. Sayfa Haberler

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