Nepal'de düşen uçakta 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

Nepal'de içinde 22 kişiyle kaybolan ve enkazı bulunan uçakta arama kurtarma çalışmalarının ardından tüm yolcuların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Nepal'de geçtiğimiz Pazar günü Tara Air'e ait uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından kaybolduğu açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında uçağın enkazına ulaşan ekipler, iki günün sonunda 22 yolcunun cansız bedenine ulaştı. Nepal Ordusu Sözcüsü Narayan Silwal, "Uçaktaki 22 kişiden hiçbiri kazadan sağ olarak kurtulamadı" dedi.

Nepal Sivil Havacılık Yönetimi eski Genel Müdürü Sajib Gautam kazanın ardından yaptığı açıklamasında, "Kazalar bir olaylar zincirinde meydana gelir. Bu nedenle, bir kazada birçok faktör rol oynar. Havayolu şirketleri, onların insan gücü ve kültürü de suçlanacak. Sadece pilotu suçlayamayız" ifadelerini kullandı.

Nepal Sivil Havacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Deo Chandra Lal Karn ise "Kazanın hava koşullarından kaynaklandığını düşünsek de kesin nedenini net olarak henüz bilmiyoruz. Gerekli araştırmalar yapılacaktır" dedi. - KATMANDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa