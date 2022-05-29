Nepal'de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu - Haberler

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Nepal'de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nepal'de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

Nepal'de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolduğu açıklandı.

Nepal'de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolduğu açıklandı.

Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği ve kaybolduğu açıklandı. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı. - KATMANDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pokhara turist Nepal 3. Sayfa Haberler

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