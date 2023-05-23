Nehre düşen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
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Nehre düşen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.
Nehre düşen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
ARTVİN - Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen kazada, Zübeyir Topal'ın kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal bulunamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlenen sürücü için arama çalışması başlatıldı.
Çoruh nehrinin azgın suları ekiplere zor anlar yaşatırken, ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa