Nehre atlayan kadını ekipler kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nehre atlayan kadını ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Nehre atlayan kadını ekipler kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Nehri'ne atlayan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Nehri'ne atlayan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çaycuma Kapalı Pazaryeri arkası tarafında meydana geldi. Çaycuma Pazaryerinin arkasından Filyos Nehri'ne atlayan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Suya atlayan kadın bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine Çaycuma İtfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirde sürüklenen Ç.K. (28) için dalgıç ekip kurtarma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerince yarı baygın halde sudan çıkarılan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Nehre atlayan kadını ekipler kurtardı

Nehre atlayan kadını ekipler kurtardı

Nehre atlayan kadını ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, İtfaiye, Filyos, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title