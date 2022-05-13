Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor - Haberler

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Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor

Erzurum'un Olur ilçesinde 28 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen kaza sonrası Oltu çayına uçan otomobil bugün bulundu.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Olur ilçesinde 28 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen kaza sonrası Oltu çayına uçan otomobil bugün bulundu. Kaza sonrası kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez'e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışmış, kaza sonrası iki araç da Oltu Çayı'na uçmuştu.

Kaza sonrası Özkan Ölmez ve eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak kurtarılırken, 39 TD 124 plakalı araç kaybolmuştu. Kaybolan otomobil bugün arama çalışmalarını sürdüren AFAD, SAK ve JAK ekiplerince bulunarak iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Erzurum, Nisan, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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