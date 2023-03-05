Nehir kenarında yakılan ateş örtü yangınına dönüştü 3. Sayfa Haberleri Nehir kenarında yakılan ateş örtü yangınına dönüştü Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde örtü yangını ekipleri harekete geçirdi. Nehir kenarında yakılan ateş örtü yangınına dönüştü ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde örtü yangını ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, olay Gökçebey ilçesinde Köprübaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre köylülerin nehir kenarında yaktığı ateş kısa sürede örtü yangınına dönüştü. Etrafı saran alevleri kontrol altına alamayan köylüler durumu ekipleri haber verdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiyeler kısa sürede olay yerine vararak söndürme çalışması başlattı. Söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapılarak yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili bazı köylülerin ifadesine başvuruldu. (MS-OA-MA-Y) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Gökçebey 3. Sayfa Haberler

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