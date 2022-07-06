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Nefes operasyonu Sinop'a sıçradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nefes operasyonu Sinop'a sıçradı

Tütün ve makaron kaçakçılığına karşı başlatılan 'Nefes' operasyonunda Sinop'ta 3 şahıs yakalandı, on binlerce bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tütün ve makaron kaçakçılığına karşı başlatılan 'Nefes' operasyonunda Sinop'ta 3 şahıs yakalandı, on binlerce bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Nefes' operasyonunda tütün mamulü ve makaron kaçakçılığı yapan, bu ürünlerini piyasaya süren suç gruplarına Türkiye genelinde çalışma yapıldı. Sinop'ta yapılan uygulamalarda il merkezi ve Türkeli ilçesi olmak üzere 2 iş yerine yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. İş yerlerinde 12 bin 60 dal içi doldurulmuş makaron, 60 bin dal boş makaron ve 4,7 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

KOM Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı Sinop 3. Sayfa Haberler

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