Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi ölümden öğretmeni kurtardı
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Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi ölümden öğretmeni kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cumhuriyet ilkokulunda meydana gelen olayda nefes borusuna makarna kaçan çocuğu öğretmeni kurtardı.
İNEGÖL, BURSA (İHA) - Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi ölümden öğretmeni kurtardı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cumhuriyet ilkokulunda meydana gelen olayda nefes borusuna makarna kaçan çocuğu öğretmeni kurtardı.
Olay Burhaniye mahallesinde meydana geldi. Muhammed E.(6), okulda öğle yemeği yemeye başladı. Çocuğun nefes borusuna makarna kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğun imdadına öğretmeni Fırat Koçan yetişti. Boğazındaki makarnayı çıkaran öğretmen, çocuğu kurtardı. Çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.