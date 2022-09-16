Nedenini kimse anlayamadı... Önüne gelen dükkanın camına tekme ve yumruk attı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, yolda ilerlerken önüne gelen dükkanın camına tekme ve yumruk attı. 5 farklı dükkanın camına zarar veren şahıs, tepkilere rağmen hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Kazım Hoca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinemeyen bir şahıs, sebepsiz yere önüne gelen dükkanın camına tekme ve yumruk attı. Sırayla camlara zarar veren şahsa, esnaflar tepki gösterdi. Şahıs tepkilere rağmen hiçbir şey olmamış gibi arkasına dahi bakmadan yoluna devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamaralarına yansıdı.

Camları kırılan esnaflar, şahıs hakkında şikayette bulundu.