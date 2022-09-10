Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar. Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada Kayseri'de 17 hırsızlık olayına karışan 6 kişi gözaltına alındı KAYSERİ - Kayseri'de 17 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen ikametten hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı ve suç eşyasının çalınması gibi 17 farklı olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaylara karışan şüphelileri tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan hırsızlık olayları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.