Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada
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Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar.
Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada
Kayseri'de 17 hırsızlık olayına karışan 6 kişi gözaltına alındı
KAYSERİ - Kayseri'de 17 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen ikametten hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı ve suç eşyasının çalınması gibi 17 farklı olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaylara karışan şüphelileri tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yaşanan hırsızlık olayları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.