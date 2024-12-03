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Ne Bakıyorsun? Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan bir tartışma sonucunda tanımadığı bir genci bıçaklayarak öldüren sanık için müebbet hapis cezası talep edildi. Olay, parkta meydana gelirken, sanık ifadesinde kendisini savunmak için harekete geçtiğini iddia etti.

"Ne bakıyorsun?" tartışmasından cinayet işlemişti, müebbet hapsi isteniyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 'Ne bakıyorsun?' tartışmasından tanımadığı genci bıçaklayarak öldüren sanık hakkında Cumhuriyet savcısı müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Olay, 23 Temmuz 2023 gece saatlerinde Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta Kaptan Kırdudu ile Murat E. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, Kırdudu darp edilip bıçaklandı, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerince Kırdudu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet büro dedektifleri, zanlıyı yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gördü. Görüntülerden yola çıkarak kan damlalarını takip eden ekipler, olayı gerçekleştiren Murat E'yi yakaladı. İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müebbet hapis cezası talep edildi

Olaya ilişkin duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Murat E., taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. İstenmeden yaşanan bu olay nedeniyle oldukça üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Ben kendimi savunmak için müdahalede bulundum. Maktulün uyuşturucu etkisi altında olduğu kanaatindeyim. Beraatimi ve tahliyemi, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanığın ilk celse verdiği ifade

Sanık ilk celse verdiği ifadesinde, "Olay tarihinde gece saatlerinde parkta tek başıma oturuyordum. Alkol satın almıştım ancak henüz içmemiştim. Parkta otururken arkamdan bir ses geldi. Arkama baktığımda birinin geçtiğini fark ettim. Ölen şahıs bana, 'Niye bakıyorsun lan' diyerek küfür etti. Gayri ihtiyari baktığımı söyledim ancak adını sonradan öğrendiğim Kaptan bana yine küfür etti. Alkollü ve çok sinirliydi. Başıma dikilmeye başladı ve yine aynı şekilde 'Neden bakıyorsun?' diye küfür etmeye devam etti. Banan kafa atmaya çalışarak, 'Seni öldürürüm' dedi. Kafa atmaya çalışınca ben eğildim Kaptan'ın üzerine parke düştü ve kalkar kalkmaz elindeki bir şeyi bacağıma doğru savurdu. Acı hissettim. Kaptan üzerime çullandı, bu esnada elinde bıçak olduğunu anladım. Ben altta kaldım, boğuşmaya başladık, kendisini sürekli itekledim ve bıçağı almaya çalıştım. Bıçağı da şahsa doğru itekliyordum. Kaptan, 'Seni öldürürüm' demeye devam ediyordu. Ben ölen şahsın kolunu sırtına doğru büktüm ve bıçağı almaya başardım. Devamında hemen oradan kaçtım. Çok korkmuştum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - 3.Sayfa
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