'Ne bakıyorsun' kavgasında 6 kişi gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri 'Ne bakıyorsun' kavgasında 6 kişi gözaltına alındı İzmit Kent Meydanı'nda 2 grup arasında 'ne bakıyorsun' kavgası çıktı. 'Ne bakıyorsun' kavgasında 6 kişi gözaltına alındı KOCAELİ - İzmit Kent Meydanı'nda 2 grup arasında 'ne bakıyorsun' kavgası çıktı. Konuya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı Olay saat 21.45 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydanda bulunan belediyenin boş stantlarında 2 grup otururken taraflardan birisinin diğerine 'Ne bakıyorsun' demesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girerken meydanda bulunan devriye ekipleri olaya müdahale etti. Polisleri gören taraflar kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalaması üzerine 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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