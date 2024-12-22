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Nazım Daştan'a Terör Propagandası Soruşturması: PKK/YPG ile İrtibat Tespit Edildi

Nazım Daştan'a Terör Propagandası Soruşturması: PKK/YPG ile İrtibat Tespit Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 haber sitesindeki terör propagandası ile ilgili soruşturma kapsamında Nazım Daştan'ın PKK/YPG'li teröristlerle güncel irtibatını ortaya koydu. Cihan Bilgin'in ise daha önceki terör bağlantıları ortaya çıktı.

T24 haber sitesine "terör propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Nazım Daştan'ın PKK/ Ypg'li teröristlerle güncel irtibatı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de öldürüldü" başlıklı haber nedeniyle T24 isimli haber sitesi ve sosyal medya hesabından Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i övücü nitelikte paylaşım yapan Seyhan Avşar hakkında terör propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Nazım Daştan'ın PKK/ Ypg terör örgütü üyeleriyle güncel irtibatı tespit edildi. Öte yandan, Cihan Bilgin'in 2015 yılında Diyarbakır PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma yönetme ve üye olma kaydı bulunurken, Mardin 1.Sulh Ceza Hakimliğince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmaktan arandığı öğrenildi. 2012 ve 2016 yıllarından Gaziantep'te PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma yönetme suçundan 2 kaydı bulunan Nazım Daştan'ın ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 adet, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Diyadin Sulh Ceza Hakimliğince PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak suçundan 4 adet aranma kaydı olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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