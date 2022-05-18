Nazilli emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Nazilli polisi ilçede uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda M.B isimli şahsın kentte uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Zehir tacirini takibe alan ekipler operasyon düğmesine bastı. M.B'nin kaldığı evi tespit ederek baskın yapan narkotik polisi, ikamette yaptığı aramada yaklaşık 350 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet mermi ile uyuşturucu madde ticareti geliri olduğu tespit edilen 10 bin 550 TL para ele geçirdi.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan M.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa