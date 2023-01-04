Nazilli'deki patlamada tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı patlama sonrasında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha tutuklanırken olay ile ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı patlama sonrasında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha tutuklanırken olay ile ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki 7 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bir restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ederken gözaltına alınan şüphelilerden biri daha adliyeye sevk edildi. Patlamada yaralanan ve hakkında gözaltı kararı verilen tüpü değiştiren bayi sahibinin oğlu olan şüpheli M.G.B., Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyet güçleri tarafından hastaneden alınarak, Nazilli Adliyesi'ne götürüldü. M.G.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olay ile ilgili tutuklu sayısı da 5'e yükseldi.

Soruşturma çerçevesinde daha önce restoran sahibi L.Y., eşi F.Y., tüp bayii sahibi A.B. ve tüpün değişimine yardımcı olan H.P. tutuklanmıştı. - AYDIN